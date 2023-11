Frosinone | Angelozzi | 'Di Francesco non si muove | e io'

Angelozzi : «Gatti? Non lo diedi all’Inter per un motivo! Frosinone…»

Frosinone - Angelozzi : «Turati per me è un predestinato. Lo vedo il futuro portiere della Nazionale»

Frosinone - Angelozzi si tiene stretto Soulé : “Ritorno alla Juve? Non a gennaio”

Frosinone, Kaio Jorge spinge per avere spazio: la Juve e lo scenario di gennaio

- Per permettergli di avere continuità e spazio, in estate la Juventus e l'entourage del brasiliano hanno deciso per il prestito , coldel direttore generale Guidoche lo ha ...

Frosinone, Angelozzi: "Europa Per carità. Di Francesco sta bene con noi, non si muove" TUTTO mercato WEB

Frosinone, Angelozzi: "Soulé torna alla Juventus a gennaio No, resta qui" GianlucaDiMarzio.com

Angelozzi: “Il Frosinone fa divertire. Soulé alla Juve già a gennaio Mai dire mai”

L'ex direttore sportivo del Lecce, ora al timone del Frosinone, ha parlato a La Repubblica dell'ottimo avvio della formazione ciociara ...

Kaio Jorge, la scelta del Frosinone e la volontà di ritagliarsi spazio: cosa può succedere a gennaio

Kaio Jorge è stato lontano dal campo in gare ufficiali per oltre 500 giorni, un infortunio, la rottura del tendine rotuleo, che non gli ha ancora permesso chiaramente di rendere al meglio e recuperare ...