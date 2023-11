Frattesi | «Scavetto a Trubin? Ci ho pensato ma contro il Benfica…»

(Di martedì 21 novembre 2023) Davidein Ucraina-Italia si è trovato solo, vecchia conoscenza dell’Inter. Il centrocampista parla dell’occasione da gol avuta nel primo tempo. VALUTAZIONI – Davide, dopo essere andato vicinissimo al gol in Ucraina-Italia, risponde alle domande dei giornalisti di Rai 1. Le dichiarazioni del centrocampista dell’Inter, anche legate alla sua squadra di Club: «Sapevamo che se non fossimo riusciti a far gol nei primi 60? poi sarebbe diventata complicata. Loro poi l’hanno messa più sul fisico e noi abbiamo un po’ sofferto ma alla fine è stata una buona partita.allo ‘’ a? Sì ma ricordando la partita di Champions Leagueil Benfica mi ero accorta che il portiere usciva sempre in spaccata e ho ...

Inter - PSG 2 - 1, PAGELLE: Frattesi entra e cambia il match, Lautaro sotto tono

Non c'èdal primo minuto , per la prima volta in attacco il tandem Thuram - Lautaro ... Che, al 13', sfiorano il vantaggio:di Ugarte per Soler, palla in mezzo per Asensio , che, a ...

Ucraina-Italia, Frattesi: “Ho pensato allo scavetto per segnare, ma…” Pianeta Milan

Frattesi a RAI Sport: "Ho pensato allo 'scavetto', ma in Inter-Benfica mi sono accorto che Trubin..." Fcinternews.it

Qualificazioni Euro 2024 - Italia-Macedonia del Nord 5-2: via la paura, contro l'Ucraina basta il pareggio

QUALIFICAZIONI EURO 2024 - Darmian, doppio Chiesa, doppio Atanasov, quindi Raspadori ed El Shaarawy. Lunedì la sfida decisiva con l'Ucraina.

Italia Macedonia del Nord 5-2: gli azzurri dilagano all’Olimpico

L’Italia affronta la Macedonia del Nord all’Olimpico nelle qualificazioni ad Euro 2024: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live L’Italia torna in campo, con gli azzurri di Luciano Spalletti che a ...