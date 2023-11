(Di martedì 21 novembre 2023) "Sapevamo che, se non fossimo riusciti a fare gol nei primi sessanta minuti sarebbe diventata complicata, ma è normale. Poi loro l'hanno messa sul fisico, sulle palle alte:, ma la ...

Roma - Tiago Pinto e il rimpianto per Frattesi : 'Ognuno è libero di fare le sue scelte. Abbiamo incassato anche noi'

Inter - non solo Frattesi : Inzaghi ha una nuova arma - lo abbiamo visto nel derby

Frattesi, 'abbiamo sofferto, ma contava la qualificazione'

Poi loro l'hanno messa sul fisico, sulle palle alte:sofferto, ma la partita è stata buona e contava passare il turno". Così ai microfoni della Rai Davide. "Il contatto fra Cristante ...

Frattesi, 'abbiamo sofferto, ma contava la qualificazione' Agenzia ANSA

Frattesi: "Abbiamo sofferto, ma contava la qualificazione. Rigore Mi sembra non lo tocchi" TUTTO mercato WEB

Italia, Gravina: "Avevamo un impegno con tutti gli italiani. Tra Mancini e Spalletti..."

Al termine della sfida tra Ucraina e Italia, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole sulla qualificazione degli azzurri ...

Italia a Euro 2024, Donnarumma: "Tanto orgoglio nonostante le difficoltà"

Dopo la delusione dei Mondiali persi, è arrivato il momento della gioia per l'Italia squadra e, più in generale, per tutta una nazione che ha sofferto l'assenza degli azzurri dalle competizioni più im ...