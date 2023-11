Francia sotto choc dopo ‘bagno di sangue’ a una festa | ucciso 16enne | 7 fermati

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) –a due giorni dalla maxi rissa, definita da un testimone un “bagno di sangue”, durante unaa Crépol, piccolo comune francese nel dipartimento della Drone nei pressi di Valenza nella regione Alvernia-Rodano-Alpi. Diversi feriti e un morto il bilancio dell’aggressione: a perdere la vita è stato ilThomas. Intanto sono 7 le persone fermate dalle forze dell’ordine per essere interrogate, ha annunciato oggi il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin intervenendo in aula all’Assemblée Nationale, la Camera dei Deputati francese. “Quello che è successo è ignobile e inaccettabile. Sette persone sono state fermate nei pressi di Tolosa e l’indagine ci dirà se sono queste le persone responsabili di questo crimine odioso”,linea il ministro ...

LIVE Paolini-Garcia 2-2 - Italia-Francia 1-0 BJK Cup in DIRETTA : si riprende a giocare - caviglia destra della francese ‘sotto esame’

Commissione Europea su Manovra 2024 - mezza Ue sotto la lente - bocciati 4 paesi fra cui la Francia - rimandati in 9 fra cui Italia e Germania : "Troppe spese"

Dove sono gli italiani La dura vita dei cittì per costruire le loro squadre

i 23 anni hanno giocato in 37. Diventano 21 con un minimo di 8 presenze. Il 7,5 per cento. ... Senza andare troppo indietro nel tempo, fino ai rigori mondiali con il Brasile nel '94 e la...

Francia sotto choc per l’attacco di Crépol: 10 ragazzi con coltelli e mannaie hanno assaltato la festa del... Corriere della Sera

Francia sotto choc, fanno irruzione al ballo del villaggio e accoltellano i presenti: il video della rissa La Stampa

Orrore in Francia: raid coi coltelli dalla banlieue. "Siamo qui per pugnalare i bianchi"

La Francia è sotto shock per una maxi rissa in una festa di paese che si è conclusa con la morte per accoltellamento di un giovane di soli 16… Leggi ...

Manovra, l’Unione Europea boccia la Francia e chiede modifiche a Italia e Germania

Giudizio più severo sulla Francia, invitata da subito a mettere in campo dei correttivi Da Bruxelles è arrivato un sì con riserva sulla legge finanziaria del governo italiano. Nel dettaglio, la ...