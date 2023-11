Francia sconvolta per l’improvvisa violenza alla festa di un villaggio | “Volevano uccidere i bianchi”

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 21 novembre 2023) Pubblicato il 21 Novembre, 2023 Quattro case in campagna, un campanile, il municipio e una sala delle feste che sabato scorso accoglieva in pratica tutto ilper il “ballo d’inverno”: Crépol è un piccoloappartato e molto tranquillo, poco lontano da Grenoble, dove vivono circa 500 persone che all’improvviso sono state vittime di un’esplosione diinaudita.fine del ballo, verso le due della notte tra sabato e domenica, un gruppo di ragazzi venuti dai quartieri difficili di una città vicina ha dato l’assaltosala delle feste, colpendo a caso a chiunque capitasse a tiro con coltelli e accette da macellaio. Venti accoltellati, dei quali due ancora in prognosi riservata, e un morto: Thomas, 16 anni, liceale, colpito al torace e...