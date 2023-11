Francia rilassata | 2-2 con la Grecia! Solo uno spezzone per Thuram

Leggi su inter-news

(Di martedì 21 novembre 2023) Laha affrontato la Grecia nell’ultima partita delle qualificazioni a Euro 2024. La squadra di Deschamps, già qualificata, viene rimontata dagli ellenici ma Fofana ristabilisce la parità: il match si chiude sul risultato di 2-2.subentrato a Giroud ALTALENA – Ladi Didier Deschamps ha affrontato la Grecia con la qualificazione a Euro 2024 già in tasca. I Bleus, scesi in campo dal 1? senza l’interista Marcus, siglano il vantaggio al 42? con Kolo Muani, chiudendo la prima frazione di gioco sullo 0-1. Alla ripresa lasi rilassa un po’ troppo e subisce la rimonta della Grecia che va sull’1-1 con Bakasetas al 56? e poi al 61? sigla il 2-1 con Ioannidis. Laperò ci tiene a non perdere e al 74? riesce ad acciuffare il pari con Fofana. ...