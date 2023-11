Fotonica | VII edizione

Leggi su funweek

(Di martedì 21 novembre 2023) Dal 1° al 10 dicembre Roma si illumina con la VIIdi, il festival che torna nella Capitale all’Acquario Romano, all’Accademia di Ungheria e al Cieloterra per offrire ai romani spettacolari videomapping, installazioni interattive dal forte impatto visivo e sensoriale, performance audio video e live a/v nonchè workshop per adulti e bambini, residenze artistiche, talk e conferenze.celebra il fotone, il più piccolo e brillante frammento luminoso dell’universo, una particella piccolissima dall’enorme e multiforme potenza creatrice in grado di dare origine a ogni forma di luce. Un appuntamento unico nel panorama delle Audio Visual Digital Arts, che indaga su tutte quelle forme d’arte in cui è centrale l’elemento della luce, presentando da anni le migliori esperienze in campo internazionale e contribuendo alla ...