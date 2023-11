(Di martedì 21 novembre 2023) NEL COMASCO 21 novembre 2023 18:31 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ...

Fotogallery - Aggredisce la ex con acido muriatico in faccia

NEL COMASCO 21 novembre 2023 18:31la ex con acido muriatico in faccia - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > ...

Donna aggredita da un pitbull nel Pavese: morta 86enne Sky Tg24

Chi è Francesco Le Foche, l'immunologo aggredito da un paziente a Roma Sky Tg24

Como, acido muriatico sul volto della ex: subito arrestato

Una ragazza di 23 anni è stata aggredita, intorno alle 14 di oggi, in una zona industriale di Erba, in provincia di Como. L'aggressione, secondo i primi accertamenti, sarebbe l'ex fidanzato, che le ha ...

Roma, viola divieto di avvicinamento e aggredisce la ex moglie

Un uomo di 34 anni, violando il divieto di avvicinamento a cui era sottoposto, ha aggredito la ex moglie in strada a Roma dopo essersi appostato vicino all'abitazione di lei. Fortunatamente il 34enne ...