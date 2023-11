FOTO Un Ulivo chiamato Leon | aspettando la rinascita del bimbo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato piantato lo scorso 11 novembre in segno di vicinanza e soprattuttodel piccoloSantiago Ercole, ildi 3 anni che sta combattando contro la leucemia. (CLICCA QUI E LEGGI LA STORIA) E’ una pianta diche sorge nell’atrio del Parco Loffredo di Monteforte Irpino, Comune di residenza della famiglia Ercole, e che oggi è stato rilanciato dall’amminisrazione comunale locale guidata dal sindaco Costantino Giordano in occasione della Giornata nazionale degli alberi. “Mi chiamoSantiago, sono qui affinché un’intera comunità preghi per me spingendomi ad uscire quanto prima da questa Leucemia”, la scritta incisa sulla targa che sorge vicino all’. Qualche settimana fa, alla presenza di papà Carmine è stato piantumato ...