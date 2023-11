FOTO – Darmian celebra l’obiettivo raggiunto | «Stiamo arrivando»

Leggi su inter-news

(Di martedì 21 novembre 2023) Matteo, terzino destro dell’Inter, hatocon l’Italia a seguito del pareggio contro l’Ucraina. TWEET – Queste le parole e l’immagine pubblicate sul profilo Twitter del terzino destro dell’Inter, Matteo, a seguito del pareggio in Ucraina-Italia e della qualificazione della Nazionale azzurra agli Europei. “Euro 2024:“. https://x.com/official/status/1726742724768928219?s=61&t=mET4D1z3zsBKtLnzlzvgjg Fonte: Twitter MatteoInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti ...