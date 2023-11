FOTO ? Dimarco e il suo primo Europeo | «A Euro 2024 anche noi!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 21 novembre 2023) Federicoha parlato al termine di Ucraina-Italia, pareggio che è valso il pass diretto verso. Il laterale dell’Inter alla sua prima kermesse internazionale con la nazionale maggiore. FESTA ?festeggia la qualificazione al suocon la maglia dell’Italia. Pari a Leverkusen contro l’Ucraina per 0-0 e secondo posto che vale il pass diretto verso la Germania per difendere il titolo vinto. Il difensore dell’Inter festeggia su Instagram il grande evento: Il laterale ha giocato tutta la partita. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...