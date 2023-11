Formazioni ufficiali Irlanda-Italia | Qualificazioni Europei Under 21 2025

Leggi su sportface

(Di martedì 21 novembre 2023) LediU21 eU21, sfida valida per i gironi di qualificazione agli. Dopo l’iniziale pareggio in Lettonia, la nuova U21 di Nunziata ha raccolto tre convincenti successi uno dietro l’altro. Ora si va Cork contro un’che insegue proprio i nostri Azzurrini in classifica, con 9 punti contro i 10. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di martedì 21 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.