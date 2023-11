Formazioni ufficiali Croazia-Armenia | qualificazioni Europei 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 21 novembre 2023) Ledi, sfida valida per i gironi di qualificazione agli. Brozovic e compagni hanno un solo risultati nel mirino: la vittoria. Con i 3 punti lamette in cassaforte il pass per la fase finale degliin programma in Germania la prossima estate. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di martedì 21 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.