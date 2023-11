Flash News GF 2023 | Ciro Petrone lascia la Casa!

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 21 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Gfabbandona definitivamente il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini nella notte! Come mai?GFABBANDONA IL GIOCO. I MOTIVI DELLA DECISIONE DI- A sorpresa,, nonostante sia risultato il preferito del pubblico di Mediaset insieme a Grecia Colmenares con ottime percentuali, ha deciso di abbandonare definitivamente il GF, ...