Firenze | cariche della polizia alla manifestazione pro-Palestina dei collettivi universitari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023)questa mattina a, in piazza Brunelleschi, durante unadegliin solidarietà al popolo palestinese di Gaza. Secondo quanto spiega la Questura del capoluogo toscano, i manifestanti si sarebbero mossi all’improvviso in corteo, dopo che era stata indetto solo un presidio organizzato davanti al Rettorato in piazza San Marco. Da qui l’intervento condi contenimento per il timore che i manifestanti volessero raggiungere obiettivi sensibili presenti nella zona, come la sinagoga in via Farini. Diversa la versione degli studenti: “Il nostro intento pacifico, e dichiarato fin dall’inizio, era di entrare nella nostra sedea di piazza Brunelleschi e fare assemblea. Camminando verso ...