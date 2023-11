Firenze | cariche della polizia al corteo pro Palestina La Questura | “Volevano raggiungere la Sinagoga”

Leggi su firenzepost

(Di martedì 21 novembre 2023) Ci sono statedelle forze dell'ordine in piazza Brunelleschi, a, nei confronti di partecipanti a una manifestazione pro. Secondo la, l'intervento è stato necessario perchè si sarebbe formato unche avrebbe avuto come obiettivo la, in via Farini. Gli studenti tuttavia smentiscono che questa fosse la loro intenzione L'articolo proviene daPost.