Fine novembre estremo | vento | nubifragi e neve fin sulle coste

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 21 novembre 2023) Ultimi 10 giorni dicon il botto: il meteo ci riserverà tantissime sorprese. Prudenza e analisi dettagliata per la terza decade del mese. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, invita tutti alla massima prudenza nei prossimi 10 giorni, in particolare per il settore italiano del Centro-Sud.Iniziamo dalle prossime ore: un ciclone impatterà sull`Italia con venti forti e piogge. Nel dettaglio si prevedono precipitazioni intense su Emilia Romagna e Marche, ma i fenomeni saranno diffusi anche sul resto delle regioni centrali (Sardegna compresa) e Campania. I venti tenderanno ad intensificarsi, come in tutti i cicloni, e la direzione di provenienza sarà perlopiù da Nord-Est: questi venti, provenendo da Nord, porteranno quindi anche una generale diminuzione delle temperature massime, specie al Centro.Ma l`attività ciclonica principale si svilupperà tra ...