Figlio uccide il padre a coltellate dopo una lite | arrestato per omicidio

(Di martedì 21 novembre 2023) Alice Torri Un litigio in famiglia ha avuto un epilogo tragico nella tarda serata di lunedì, quando un uomo di 83 anni… L'articolo proviene da Quilink.

Uccide il marito e si suicida con un coltello. I corpi trovati dal figlio in camera da letto

Teramo, figlio accoltella e uccide il padre di 83 anni: fermato

Ildell'83enne, Francesco, 49 anni, è stato fermato dai carabinieri di Teramo. Gli inquirenti coordinati dal Pm della Procura di Teramo stanno ricostruendo quanto accaduto e soprattutto i ...

Figlio uccide il padre a coltellate dopo una lite a Teramo: l'ha colpito ... Virgilio Notizie

Teramo, figlio accoltella ed uccide il padre 83enne dopo un litigio Sky Tg24

Figlio uccide il padre anziano a coltellate dopo l’ennesima lite in casa

È morto stanotte all’ospedale di Teramo, un uomo di 83 anni che, nella tarda serata di ieri, al culmine di un litigio è stato accoltellato dal figlio. Le ferite riportate dall’anziano erano apparse ...

Omicidio Giulia Cecchettin, papà Gino pubblica l'ultima chat con la figlia nella notte: «Ti voglio bene»

Dopo la fiaccolata silenziosa che ha sfilato per le strade di Vigonovo per onorare Giulia Cecchettin, papà Gino, che è stato in testa al corteo insieme alla figlia Elena e alla ...