Figli maschi | la lezione dei genitori secondo il pedagogista Novara

(Di martedì 21 novembre 2023) "L'educazione rappresenta in maniera molto precisa il processo di avanzamento civile di una società", premette il dottor. La scrivania del suo studio presso il CPP di Piacenza (Centro Psico-pedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti) è affollata di sue pubblicazioni sulla psicologia infantile, la scuola e laalità. Gli abbiamo chiesto due ore del suo tempo per aiutarci a capire, grazie ai suoi studi, cosa si annidi nella mente di alcuni, 'normali' da piccoli e violenti da adulti. E come si possano prevenire pericolose devianze. L'esperto arriva subito al punto: "Dietro ad ogni atto di violenza degli uomini contro le donne c' è sempre qualcosa che è andato storto nelle fasi iniziali della vita dei bambini, tanto più".precisa che il ruolo dei ...