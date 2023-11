Fermata a Roseto degli Abruzzi | Multa da 1 350 Euro

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 21 novembre 2023) Teramo - Una donna è statadalla Polizia locale aper aver guidato senza patente, revisione e assicurazione. Lacomminata ammonta a 1.350, e la conducente ha un termine di 60 giorni per saldare l'importo. In caso di mancato pagamento entro il periodo indicato, la somma sarà raddoppiata. La notizia è stata comunicata dal comandante della Polizia locale, Ernesto Grippo. L'episodio è avvenuto ieri mattina in pieno centro. Un agente, dopo aver verificato attraverso un portale sul cellulare personale che l'auto non era revisionata, ha inseguito l'automobilista utilizzando una bicicletta di servizio. La donna al volante ha consegnato il libretto di circolazione e ha dichiarato di essere diretta a effettuare la revisione, ma i controlli hanno rivelato ...