Femminicidio e amore | legittimo o no accostarli? Per anni son stata per il no | ora ci sto ripensando

(Di martedì 21 novembre 2023) Da giorni, come ogni anno verso il 25 novembre, partecipo a dibattiti, convegni, tavole rotonde in cui si parla di violenza di genere. Quest’anno è tutto ancora più difficile del solito perché da poco Giulia Cecchettin èuccisa da Filippo Turetta. L’ennesimo(sono oltre 100 dall’inizio del 2023), che a quanto pare fa più discutere di altri, per motivi vari: perché entrambi giovanissimi e normalissimi, perché per qualche giorno si è sperato in un esito positivo, perché la sorella di Giulia ha parlato in modo così netto, perché… Perché. Troppe parole, al punto che stavolta avevo la tentazione di non dire nulla. Nausea e disgusto erano troppo forti. Ma anche tacere è un modo di comunicare, e poiché il silenzio poteva passare per incuria, ho deciso di scrivere. C’è una questione che emerge sempre, da, quando si ...