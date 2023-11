Femminicidi | scoppia il caso Amadori Opposizioni | “Valditara gli tolga consulenza”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – I gruppi di opposizione del Pd, Avs, M5s e Iv hanno chiesto una informativa urgente del ministroin aula alla Camera suldel ruolo affidato a Alessandro. Unsollevato dal quotidiano Domani, secondo il quale l'insegnante di psicologia in un saggio pubblicato nel 2020 "negava la violenza maschile e sosteneva tesi cospirazioniste sul tentativo delle donne di dominare i maschi" insistendo sulla "cattiveria femminile". "La scelta di affidare il coordinamento del progetto ‘Educare alle relazioni’, di cui il ministroha annunciato l’imminente avvio, al professor Alessandroè a dir poco preoccupante", afferma la deputata democratica Irene Manzi, capogruppo in commissione Cultura. "Sorprende, infatti, come su un tema così urgente e ...