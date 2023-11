Femminicidi | governo nella bufera | ecco cosa pensa davvero delle donne l’esperto di Valditara | che lo difende

(Di martedì 21 novembre 2023) Alessandro Amadori e Giuseppeper la scelta deldi Educazione affettiva che dovrebbe portare il progetto nelle scuole. Lo scrittore Christian Raimo scrive su Domani che il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha sbagliato a conferire l’incarico allo psicologo Alessandro Amadori, perché non sarebbe affatto un esperto. Anzi, ha scritto dei libri autopubblicati in cui attacca le. I partiti di opposizione hanno convocato d’urgenza il ministro affinché intervenga in Aula a spiegare le sue scelte. Leggi anche:, Gruber contro Meloni, “scarsa abitudine alla democrazia”. Il ministroLaper la scelta deldi ...

Femminicidio : Carfagna (Az) - 'governo agisca con decreto come fatto per rave e granchio blu'

Alessandro Amadori, lo psicologo scelto per l'educazione di genere dal governo, ha scritto un libro in cui accusa le donne di "cattiveria"

Amadori è anche a capo del progetto di educazione affettiva e sentimentale per le scuole, lanciato dalMeloni , dopo oltre 100in meno di un anno . A verificare il curriculum del ...

La legge anti femminicidi fa paura al governo. Meloni non risponde all'appello di Schlein Domani

Il governo previene l'opposizione e prepara un piano. "Troppi femminicidi ma sono diminuiti" ilGiornale.it

Violenza di genere, ActionAid al governo: «Non ci può essere cambiamento culturale senza fondi per la prevenzione»

Nel 2023 l'Italia ha investito il 70 per cento di fondi in meno in prevenzione. Come si legge questo dato Lo abbiamo chiesto alle ricercatrici che hanno realizzato il rapporto di ActionAid, Rossella ...

Il caso di Giulia Cecchettin e la cultura patriarcale della destra

"Il" presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in base al ruolo ricoperto, dopo l'ennesimo femminicidio, quello di Giulia Cecchettin ... ma che c'entra Amadori con il governo Meloni Perché il ministro ...