Femminicidi | Emma Bonino | “Ora tocca agli uomini assumersi le responsabilità e organizzare una grande manifestazione pubblica al maschile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) “L’uccisione di Giulia Cecchettin? Che i perpetratori di queste efferatezze siano normalmente maschi, giovani o vecchi che siano, mi pare lampante. È per questo motivo che da tanto tempo dico, ridico e continuo a dire che se vogliamo fare un salto in avanti, in tutte le mobilitazioni, finora solo di donne, manca solo un protagonista essenziale: gli. Serve il protagonismo, l’assunzione dideglimaschi di questo paese“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale da, figura storica del femminismo italiano ed esponente di +Europa, che invita gliunacontro le violenze di genere. “In questi ...