Fedez torna in Siae | “Ora sono cambiati | tutelano gli artisti”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 novembre 2023) Con una storia Instagram il rapperannuncia il suo ritorno in. Dopo essere uscito dalla Società ben sette anni fa, ha deciso dire sui suoi passi e unirsi nuovamente alla più famosa Società Italiana di autori e compositori. Ma come mai questa scelta?: un ritorno di fiamma “Per annistato in contrapposizione astato il primo artista in Italia ad andarsene dallae a rompere quello che veniva chiamato ‘monopolio’. Ero fermamente convinto di quella scelta allora, ed è una scelta che rifarei perché credo che aprire al libero mercato avrebbe potuto portare rinnovamenti per tutti. A oggiè una società che tutela e fa collecting con gli strumenti che abbiamo a ...