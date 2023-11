Fedez | dopo i litigi torna in SIAE e lancia un nuovo format | chi sono gli ospiti

Leggi su dilei

(Di martedì 21 novembre 2023) “Solo i morti e gli stupidi non cambiano mai opinione” diceva il poeta James Russell Lowell, e pare proprio chela pensi allo stesso modo. Il cantante e influencer, sempre in movimento e pronto a costruire qualcosa disia a livello carrieristico sia a livello sociale, sta lavorando a nuovi progetti. L’ultimo riguarda unin collaborazione con uno dei suoi nemici più longevi: la. Scopriamo di cosa si tratta.: “racconta” è il suoprogetto Conosciamo molto benee il suo temperamento. Il cantante, che difficilmente riesce a mantenere la calma davanti alle ingiustizie, è molto conosciuto anche per i suoicon vip come Luis Sal o J-Ax, ma anche con istituzioni come la ...