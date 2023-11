Federica Pellegrini | effetto boomerang | le si è ritorto contro

Leggi su ilveggente

(Di martedì 21 novembre 2023)ancora una volta sotto accusa: il messaggio affidato ai social le si è. Sarà un Natale speciale, pere Matteo Giunta. È previsto proprio in quel periodo l’arrivo della piccola “Meringa”, il dolcissimo nomignolo con il quale i due innamorati fanno riferimento alla loro primogenita. Tutto tace, per il momento, sul suo vero nome: Silvia Toffanin, ha provato ad estorcerlo all’ex campionessa, ma non c’è stato verso. InstagramÈ ancora top secret e tale resterà, presumibilmente, fino al giorno del parto. Fortuna che non manca ormai molto e che la sete di curiosità dei suoi supporter sarà presto soddisfatta. Una gravidanza vissuta con leggerezza e consapevolezza. In armonia e serenità. Ma anche la Divina, per ovvie ragioni, è stata messa a ...