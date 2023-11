Fantacalcio | prosegue il momento nero | non puntate su questi 5 attaccanti

Leggi su serieanews

(Di martedì 21 novembre 2023) Tempo di bilanci al, in attesa della ripresa della Serie A. Nonsu: sono in difficoltà. Il campionato, attualmente fermo a causa degli impegni delle nazionali, riprenderà sabato proponendo tre match: alle 15 si terrà Salernitana-Lazio mentre alle 18 avrà luogo Atalanta-Napoli a cui farà seguito, alle 20.45, Milan-Fiorentina. In Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.