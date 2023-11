Femminicidio a Fano - uomo strangola la moglie e poi la veglia per ore assumendo barbiturici

Fano, strangola la moglie poi prova a togliersi la vita con dei barbiturici: in manette un 70enne

La casa dove è avvenuto il delitto, una villetta a due piani in via Montefeltro, a, era in ordine. Il corpo della donna è stato trasportato all'obitorio, a disposizione della magistratura. ...

Fano, strangola la moglie e tenta il suicidio. Il delitto scoperto da un figlio RaiNews

Strangola la moglie e poi assume barbiturici a Fano, arrestato Agenzia ANSA

Fano, arrestato per l’omicidio volontario della moglie. I dettagli

Fano, arrestato per l'omicidio volontario della moglie poi tenta di togliersi la vita ingerendo psicofarmaci. I dettagli ...

Pensionato uccide la moglie, poi tenta il suicidio

Un pensionato di 70 anni ha strangolato la moglie 66enne e ha poi ingerito dei barbiturici a Fano, in provincia di Pesaro-Urbino.