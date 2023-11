Fano Angelo Sfuggiti strangola la moglie poi tenta il suicidio

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 21 novembre 2023) Dramma familiare a(Pesaro Urbino)., 70 anni, ex titolare di una pizzeria, hato laRita Talamelli, 66 anni, poi ha ingerito dei barbiturici, nella casa di famiglia. La tragedia è avvenuta in via Montefeltro, nel quartiere Poderino. L’omicidio è stato scoperto da uno dei figli della coppia, che attendeva i genitori a cena. L’uomo non vedendoli arrivare e non riuscendo a contattarli via telefono, è andato a cercarli, ha scoperto la tragedia e dato l’allarme chiamando il 112.è in stato di arresto, accusato di omicidio volontario, ed è al momento ricoverato in ospedale, piantonato dalle forze dell’ordine. Sembra che la donna avesse problemi di salute, di tipo psichiatrico. L’uomo, che non è in gravi condizioni, è ...