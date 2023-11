Facebook mi censura perché sono d’accordo con il Papa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Nel giro di meno di un mese la copertura della mia pagina è passata da 23,5 milioni di persone a 550mila. I miei contenuti raggiungevano decine di migliaia e a volte decine di milioni di visualizzazioni, ora superano difficilmente il migliaio. Epassato da mille dollari al mese di pagamento da parte di FB per le inserzioni pubblicitarie sui miei video a 5 centesimi (lo dico giusto per quelli che affermano che essere pacifisti è una posizione comoda). E nonil solo: chi ha pubblicato sulla sua paginaappelli per la pace protestando contro la violenza disumana di Hamas e del governo israeliano ha subito un drastico “oscuramento” dei post. FB pratica verso le pagine che pubblicano contenuti pacifisti la tecnica dell’oscuramento nota come shadowban. Questa forma dicomporta la riduzione ...