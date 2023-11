F1 | i precedenti della Ferrari ad Abu Dhabi “Chimera”? “Bestia Nera”? Yas Marina è un incubo per il Cavallino Rampante!

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) “La vita è cchiù strana de la m…” è una battuta pronunciata da Burt Young nella sua interpretazione del malavitoso Joe nel capolavoro di Sergio Leone “C’era una volta in America”. Ebbene, non gli si può dare torto. Perché nei pressi dell’autodromo di Yas, dove domenica si chiuderà il Mondiale di Formula Uno 2023, è edificato il “World”, il primo parco a tema progettato con temi connessi alRampante. Eppure, il Gran Premio di Abuè diventato in tutto e per tutto la ‘Scuderia di Maranello, che in questo contesto non solo non ha mai battuto chiodo, ma ha finanche perso la possibilità di vincere un titolo iridato apparentemente destinato a tingersi di Rosso. Sono diversi i GP in cui la struttura fondata dal Drake non ha mai ...