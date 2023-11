F1 | Ferrari a caccia della Red Bull verso il 2024 | il salto di qualità andrà fatto dentro e fuori la pista

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) Lasaluta Las Vegas e si prepara per l’ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Nel corso del prossimo fine settimana, infatti, il Circus sarà impegnato nel Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesima tappa di una stagione lunghissima che, per la scuderia di Maranello ha regalato pochissimi sorrisi e soddisfazioni quanto mai centellinate. La gara nella capitale del gioco d’azzardo, tuttavia, ha messo in mostra una SF-23 davvero in stato di grazia. Charles Leclerc ha conquistato la pole position e, battagliando davvero fino alla bandiera a scacchi contro le due Red, ha potuto centrare una piazza d’onore che dà fiducia. Il mirino del team capeggiato da Frederic Vasseur, già da tempo, è ben fissatola prossima annata, con la sensazione che gli aspetti da migliorare siano molteplici. Che la prossima monoposto con ...