ExtraCuoca 2023 | premiate a Perugia le professioniste vincitrici della terza edizione

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 21 novembre 2023)– “Extra Cuoca – Il talento delle donne per l’olio extra vergine”, il concorso nazionale dedicato alle cuoche, promosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio, in partnership con Lady Chef (Dipartimento femminileFIC – Federazione Italiana Cuochi) e con la collaborazione tecnica dell’Università dei Sapori L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Erbe aromatiche in cucina, reginetavola italiana Aurora Mazzucchelli : “La mia cucina tra equilibrio e appartenenza” Giuseppe Molaro : ” La mia cucina tra bellezza e forza interiore” Lo Chef Giuliano Viaggi firma le ricette a base di Pasta al Cacao preparate in esclusiva per ...