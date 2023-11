Europei U19 | Italia alla fase finale | Pafundi decisivo nel 2-2 in casa della Svezia

Leggi su sportface

(Di martedì 21 novembre 2023) Grande risultato per la nazionalena Under 19, che si è qualificataElite deglidi categoria. Gli Azzurrini di Bernardo Corradi hanno pareggiato per 2-2 in, garantendosi il secondo posto nel gruppo 4. Protagonista assoluto il classe 2006 Simone, autore di una doppietta e soprattutto di un grandissimo gol con il sinistro a giro che ha aperto le marcature dopo nemmeno due minuti di gioco. Il giocatore dell’Udinese si è ripetuto in avvio di secondo tempo conquistando e trasformando il rigore del 2-1, ma a 6? dfine ecco il paricon Taha Ayari. A fine partita Corradi non nasconde la soddisfazione: “Siamo passati con una prova di carattere, ...