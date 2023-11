Europei 2024 | ufficiale | Italia in quarta fascia | verso un sorteggio da incubo

Leggi su sportface

(Di martedì 21 novembre 2023) Adesso è: l’è inper quanto riguarda ildeglie sarà probabilmente un girone daquello degli azzurri, che potrebbero pescare, per esempio, Francia, Danimarca e Olanda in una delle configurazioni peggiori possibili. Questo perché stasera la Croazia ha vinto contro l’Armenia, qualificandosi come seconda con 16 punti contro i 14 dell’, che per questa ragione resta dietro nel ranking complessivo, e davanti soltanto a Svizzera, Serbia e alle tre squadre che usciranno fuori dagli spareggi di marzo, evitati per fortuna dalla Nazionale, che però dovrà fare i conti con un girone di ferro in Germania a giugno (passano le prime due e quattro terze su sei). Il regolamento per la ...