EuroCup basket | ottava giornata | tocca a Trento | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 novembre 2023) Rapida come il vento questa fase a gironi dell’, giunta all’del torneo. Nella manifestazione, sorella minore della più blasonata Eurolega, sono protagoniste anche Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino che in questa tornata proveranno a inseguire un’importante vittoria che potrebbe riscrivere, ovviamente in positivo, le rispettive classifiche. Ecco tutto quello che c’è da sapere da questa nuova due giorni di sfide con le prime gare del martedì che oggi infiammeranno gli animi dei tifosi e dove sarà possibile assistere in televisione ai match che si preannunciano, come spesso accade, vibranti.: tutti gli appuntamenti e gli orari Un big-match aprirà questo martedì pomeriggio ...