Euro Under 21 | l' Italia si salva al 96'   contro l' Irlanda

(Di martedì 21 novembre 2023) AGI - L'21 di Nunziata evita in extremis la prima sconfitta nelle qualificazioni aglipei di categoria: a Cork gli azzurrini pareggiano 2-2 con l'grazie all'incornata al 96' di Gnonto con la decisiva deviazione di un difensore avversario. I padroni di casa erano andati due volte in vantaggio con Phillips al 31mo e con Armstrong al 48mo. In mezzo il pareggio provvisorio sempre di Gnonto, con un rigore trasformato nel recupero del primo tempo. Il tabellino(3-4-1-2): Keeley 6; Grehan 6, Lawal 5.5, Garcia MacNulty 6.5; Curtis 5.5, Healy 6, Adeeko 6, Roughan 6.5 (46'st Adaramola sv); Phillips 7; Armstrong 7 (38'st Kenny sv), Emakhu 5.5 (49'st Murphy sv). In panchina: Brooks, Abankwah, O'Neil, Springett, Carty, Gilsenan. Allenatore: Crawford 6.5.