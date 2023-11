Euro 2024 | Italia qualificata e vola in Germania

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 21 novembre 2023) . Un pareggio 0-0 contro l’Ucraina a Leverkusen è sufficiente per evitare i playoff L’si classifica al secondo posto nel Gruppo C di qualificazione, garantendosi l’accesso diretto ain. Un pareggio 0-0 contro l’Ucraina a Leverkusen è sufficiente per mantenere la posizione dietro l’Inghilterra e evitare i playoff. La serata è caratterizzata dalla tensione, con Donnarumma che si distingue in diverse occasioni e la squadra che lotta contro gli attacchi avversari. Lo schema tattico di Spalletti, con Buongiorno in difesa e Chiesa, Raspadori e Zaniolo in avanti, non riesce a sbloccare il punteggio. Il secondo tempo vede l’ingresso di Scamacca, ma la sfida rimane equilibrata. Con 14 punti, l’è probabile finisca nella quarta fascia nel sorteggio del 2 dicembre. La ...