Errani debutta a Florianopolis

Giornata d'esordio per Sara, l'unica tennista italiana in gara nel "Mundo Tennis Open" (WTA 125 - montepremi 115mila dollari) che si sta disputando sui campi in terra rossa di Florianopolis , in Brasile. La 36enne di ...

Praga: Errani debutta con Hibino (live alle 13 in tv) SuperTennis

Tennis: Torneo Colina. Errani testa di serie numero quattro

L'azzurra debutterà sulla terra battuta cilena contro Starodubtseva ROMA (ITALPRESS) - Sara Errani è la quarta favorita del seeding dell''LP ...

BJK Cup 2023, i precedenti tra Italia e Francia. Transalpine avanti, ma i successi azzurri hanno fatto storia

Quella tra Italia e Francia nella prossima Billie Jean King Cup sarà la tredicesima sfida nella competizione a squadre femminile. Un duello costellato, soprattutto negli ultimi anni, di partite di qua ...