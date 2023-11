Erba | getta acido muriatico sul volto della ex ragazza Arrestato per stalking contro la vittima lo scorso agosto

Leggi su open.online

(Di martedì 21 novembre 2023) Hato dell’sulsua ex di 23 anni. L’aggressione è avvenuta oggi alle 14 in una zona industriale di, in provincia di Como. L’uomo è statodai carabinieri e la donna trasportata in ospedale in codice giallo. Ferito in modo lieve un uomo di 47 anni che era intervenuto in soccorso. L’aggressore ha 24 anni ed è di nazionalità marocchina, così come la, e risulta domiciliato in provincia di Pavia. L’arresto perpochi mesi fa L’aggressore era già statonel mese diper un altro episodio dinei confronti...