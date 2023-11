Equitazione | si è chiuso a Montefalco il trofeo regionale Pensa in grande

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 21 novembre 2023) In gara pony e cavalli. Il circuito giunge a conclusione dopo sette tappe – Iniziativa della Fise Umbria per contribuire alla crescita di giovani cavalieri e amazzoni Si è concluso a, nella strutture del centro ippico Le Lame Horses Sporting Club, ilin’, ideato dalla Federazione italiana sport equestri (Fise) Umbria per far crescere e formare gli atleti del settore giovanile umbro. Un circuito aperto a pony e cavalli, che si è svolto su sette tappe più la finale andata in scena a, appunto, da venerdì 17 a domenica 19 novembre. Le sette tappe si sono disputate nel corso dell’anno, in maniera alternata, tra Le Lame Horses Sporting Club e il club ippico Regno Verde di Narni. Una buona partecipazione di giovani amazzoni e giovani ...