Emma Marrone in camerino con Elodie prima del concerto al Forum

Rapporti malati” - la frase di troppo sul padre di Emma Marrone : non c’è giustificazione | Scoppia la rissa

Emma Marrone parte in tour e sul palco ricorda suo padre Rosario

Stefano De Martino diventa one man show : anche Emma Marrone nel suo nuovo show?

Intervista. Emma: Uscita dal buio della morte di papà, oggi lo sento vicino

Glauco Canalis . "Non sei così lontano/ sei dall'altra parte lì / proprio dietro l'angolo / E tra tutti i miei gesti /io lo so che esisti". Il racconto della nuovanon può che iniziare dai versi dolci e toccanti di Intervallo , il brano da lei scritto per l'amatissimo padre Rosario scomparso un anno fa a soli 66 anni. Si tratta del brano umanamente ...

Emma: «Uscita dal buio della morte di papà, oggi lo sento vicino» Avvenire

La possibile scaletta del concerto di Emma Marrone a Roma Sky Tg24

La versione di Emma (Marrone). Due famiglie, una casina le ciabatte al ristorante. E ora i Magazzini Generali

La vita milanese della cantautrice salentina trapiantata a Roma: "Adoro questa metropoli anche se ai primi tempi mi sentivo l’Artemio interpretato da Pozzetto nel “Ragazzo di campagna“".

Intervista. Emma: «Uscita dal buio della morte di papà, oggi lo sento vicino»

Il racconto della nuova Emma Marrone non può che iniziare dai versi dolci e toccanti di Intervallo, il brano da lei scritto per l’amatissimo padre Rosario scomparso un anno fa a soli 66 anni. Si ...