Ella McCay | James L Brooks torna alla regia | Emma Mackey e Woody Harrelson nel cast

Ella McCay, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson e Ayo Edebiri nel ... ComingSoon.it

James L. Brooks New Film ‘Ella McCay’ Sets All-Star Ensemble That Includes Emma Mackey, Woody Harrelson, Jamie Lee Curtis And Albert Brooks As 20th Century Boards Project Deadline

Ella McCay, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson e Ayo Edebiri nel film che segna il ritorno alla regia di James L. Brooks

Con un cast stellare, James L. Brooks torna alla regia di Ella McCay: scopriamo insieme tutti i dettagli di questo nuovo progetto.

James L. Brooks New Film ‘Ella McCay' Sets All-Star Ensemble That Includes Emma Mackey, Woody Harrelson, Jamie Lee Curtis And Albert Brooks As 20th Century Boards Project

EXCLUSIVE: It's been almost 13 years since James L. Brooks last directed a film and looks like fans of the Oscar-winning writer/director will soon have their wish granted as his next project nears ...