Ella Fitzgerald debutta all’Apollo Theater il 21 Novembre 1934 | da senzatetto a star

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 novembre 2023) È il 21ha solo 17 anni. L’Apollosulla 125esima Strada (125th Street) di Harlem, è il palcoscenico del suo primo debutto. Accetta una sfida e diventa una, perché “Apollo is the Apollo“: anche per una ragazzina, vestita di stracci, che ha dormito per strada. La notte: la fiaba di, foto NYC LGBTQuandohato, era la prima serata amatoriale, per dilettanti (Amateur Nights), del teatro di Harlem a New York. I suoi amici l’avevano sfidata, dicendo: “Beh, se non vai, ...