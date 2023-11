Elite League Under 20 | l’Italia batte il Portogallo nel finale | decisivo il gol di Bonfanti

(Di martedì 21 novembre 2023) Altro successo per20 nell’. Gli azzurrini infatti superano 2-1 ile volano in testa alla classifica con 13 punti, frutto di quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate. Ottimo bottino dunque per la formazione guidata da Alberto Bollini, che guarda tutti dall’alto pur con due gare in meno rispetto alla Germania, seconda a quota 11 punti. Inizia forte la selezione italiana, che aggredisce i portoghesi e va vicina al gol in diverse occasioni, prima con Raimondo e poi con i tiri da fuori di Hasa e Cherubini. A sbloccare il risultato al 32? è il capitano Faticanti, che vince un rimpallo e calcia di prima da fuori area. Il suo tiro trova la deviazione della difesa lusitana che spiazza il portiere e si insacca in rete per il gol dell’1-0. Il vantaggio ...

LIVE - Italia - Portogallo Under 20 2 - 1, Elite League 2023/24 (DIRETTA)

Per l'Italia Under 20 di Andrea Bollini è arrivato il momento di confrontarsi contro una nazionale forte e quadrata come il Portogallo per il match che vale per i gironi di. Una partita da vivere visto che una vittoria, per entrambe, varrebbe la testa della classifica del girone. Fino ad ora il cammino degli azzurrini è stato importante e pieno di ...

Elite League: l'Italia Under 20 sfida il Portogallo Corriere dello Sport

ELITE LEAGUE. L'Under 20 al Mapei Center prima del Portogallo Quotidiano Sportivo

Greatest College Football Linebackers of All Time

You can't be an elite college football program without having tough players. Sounds cliché and simple but it's true.

Opinion: How Important Is The EFL To The England National Team

At the national elite level of football, it’s easy to overlook the journey that international players have been on to make it to the top. This article dives into just how crucial the EFL is ...