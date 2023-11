Elisabetta Canalis in accappatoio mostra il backstage del nuovo progetto | gli scatti

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 21 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi undi moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione, showgirl, modella e attrice italiana, ha postato sul proprio profilo Instagram un carousel diche immortalano in diversi momenti trascorsi durante la settimana. Tra questi, una foto dellanelin occasione di un servizio fotografico che siavvolta solamente da unbianco candido. Gli, come sempre, hanno fatto impazzire i fan, e senza dubbio la bellezza della nostranon ...