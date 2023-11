Elicottero Apache dell' Idf ha sparato sui civili israeliani durante l' attacco del 7 ottobre al rave Nova | Netanyahu | Ricostruzione dell' Haaretz ridicola - VIDEO

(Di martedì 21 novembre 2023) Un'indiscrezione che ha fatto molto scalpore, quella del giornale israeliano, secondo cui a marginedi Hamas del 7und''Idf sarebbe intervenuto nell'area delper colpire i terroristi, sparando per errore anche su decine di

"Collateral murder" - il massacro dei giornalisti Reuters in Iraq da un elicottero Apache Usa rivelato in VIDEO da Wikileaks di Julian Assange nel 2010

7 ottobre: lo sterminio alla festa rave l'hanno fatto loro

... ma da un pilota diche ha scambiato le persone in fuga per militanti di Hamas. In precedenza, gli israeliani hanno anche testimoniato che alcuni dei morti al confine sono stati ...

Questo video non mostra elicotteri israeliani che uccidono i ... Facta

No! Questi video non mostrano gli apache israeliani che sparano ... Open

Israele, raccolti gli effetti personali sul luogo della strage del rave

Questo filmato girato tra i militari israeliani impegnati nell’offensiva di Gaza sta facendo discutere. L’autore è un giovane dj israeliano, Shimon Elbaz: su youtube c’è u ...

Israele, Netanyahu contro Abbas: “Nega massacro Hamas a rave, non governerà Gaza”

Condividi le notizie: (Adnkronos) – Benjamin Netanyahu contro il 'negazionista' Mahmoud Abbas, dopo quanto sostenuto dal ministero degli Esteri palestinese, secondo cui sarebbero stati elicotteri isra ...