Elena Cecchettin vi fa paura e la colpa non è di Satana

(Di martedì 21 novembre 2023) Giulia, a 22 anni, è stata uccisa dal fidanzato Filippo Turetta. Si tratta della vittima numero 105 di femminicidio in Italia nel 2023. La sorella, dalla scomparsa al ritrovamento del cadavere, fino all’arresto dell’assassino, è stata portavoce del potente dolore che attanaglia un familiare che vive un lutto di questa portata, ma non...

"Elena Cecchettin parla di Lucifero come il suo preferito Società patriarcale? Purtroppo in Italia non esiste più..."

Il post di Elena Cecchettin con la foto di Giulia e la madre : "Abbracciatevi anche per me"

Alessandro Amadori, caos per libro "La guerra dei sessi". Valditara: "Polemiche squallide"

... ma sono andate esaurite in brevissimo tempo, e molte altre persone si sono aggiunte comunque al corteo, dove c'erano il papà di Giulia, Gino, e la sorella,IL SILENZIO Nessun ...

Eleonora Daniele a Elena Cecchettin: «Conoscevo la tua mamma, mi sento un po’ famiglia anch’io» Corriere TV

Filippo Turetta, il criminologo smonta i teoremi: "Certe risposte servono solo a noi"

Filippo Turetta dopo la cattura nei pressi di Lipsia è in carcere in Germania, in attesa del trasferimento in Italia per l'omicidio di ...

Spunta un’altra voce contro Elena Cecchettin: “Il patriarcato non esiste, no a divisione uomo-donna”

Dopo il caso di Stefano Valdegamberi, consigliere veneto finito nella bufera per aver criticato Elena Cecchettin, un consigliere leghista dell'Emilia-Romagna dice più o meno le stesse cose. E pure lui ...