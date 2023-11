Effetto LUCIFERO – La psicologia del male

Leggi su fattidipaese

(Di martedì 21 novembre 2023) La teoresi delladelsi deve al Dr Philip Zimbardo, uno psicologo americano figlio di immigrati siciliani cresciuto nel Bronx, ancora oggi Professore Emerito diall’Università di Stanford. Egli nel famoso esperimento, noto come Stanford Prison Experiment, ideò, con un team di psicologi dell’Università di Stanford, dal 14 al 20 agosto del 1971, uno specifico contesto con l’intento di studiare il condizionamento operato dalle istituzioni sul comportamento dell’individuo in un gruppo strutturato. Riprodusse perciò in modo fedele l’ambiente di un carcere e per far ciò Zimbardo si rifece alle idee di Gustave Le Bon, studioso francese del comportamento sociale del primo Novecento. In particolare la ricerca fu incentrata sulla Teoria della Deindividuazione, secondo la quale gli individui inseriti in un ...